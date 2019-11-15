Son Dakika Haberleri: Bekçiler Nizip'te huzur ve güven veriyor
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Bekçiler Nizip'te huzur ve güven veriyor

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 51 bekçinin mahallelerde 2'şer kişilik gruplar halinde yaptıkları gece mesaileri vatandaşlara huzur ve güven veriyor.

Bekçiler Nizip'te huzur ve güven veriyor, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 51 bekçinin mahallelerde 2'şer kişilik gruplar halinde yaptıkları gece mesaileri vatandaşlara huzur ve güven veriyor.

Gece bekçilerinin göreve başlamasıyla birlikte özellikle sıkça görülen evden ve iş yerinden hırsızlık olaylarının azaldığı öğrenildi.

Mimar Sinan Mahallesi sakinlerinden Burhan Akkoyun, mahallede görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerinin düdük sesleriyle güven bulduklarını söyledi.

Daha önceleri bazı bölgelerde ev ve iş yeri hırsızlıklarının meydana geldiğini ancak bekçilerin göreve başlamasıyla bu sayının ciddi manada düştüğünü ifade eden Akkoyun, "Bekçiler sayesinde vatandaşların huzurunu sağlayan polis teşkilatı daha da güçlendirilmiş oldu. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Mahalle sakini İsmail Taşkıran ise bekçilerin düdük seslerinin güven verdiğini ifade ederek, "Biz o sesi duyduğumuzda bizler için sokaklarda sabaha kadar bekleyen birilerinin olduğunu biliyor, evlerimizde huzur ve güvenle uyuyoruz." dedi.

Gaziantep, Nizip, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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