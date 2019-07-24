Son Dakika Haberleri: Bekçiler şehrin güven ve huzuruna katkı sağladı
Son Dakika Güncel Haber

Bekçiler şehrin güven ve huzuruna katkı sağladı

1 saat önce

Kırşehir'de göreve başlayan 76 çarşı ve mahalle bekçisi, aranan 289 kişinin yakalanmasına, 19 kayıp kişinin bulunmasına katkı sağladı.

Bekçiler şehrin güven ve huzuruna katkı sağladı, System.String[]
Kırşehir'de göreve başlayan 76 çarşı ve mahalle bekçisi, aranan 289 kişinin yakalanmasına, 19 kayıp kişinin bulunmasına katkı sağladı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il merkezinde 58, ilçelerden Kaman'da 10, Mucur'da 8 olmak üzere 76 bekçi mart ayından itibaren görev yapmaya başladı.
Bulundukları bölgelerde 21.00-05.00 saatleri arasında devriye görevi yapan bekçiler, asayiş uygulamalarına yaptıkları katkılarla kentin güven ve asayişinin sağlanmasına katkı sundu.
Bekçilerin görev yapmaya başladığı tarihten itibaren polis ekipleri, asayiş uygulamalarında kent genelinde 11 bin 49 kişinin GBT kaydını sorgulayarak 289 aranan sahsı yakaladı. Mahalle ve çarşı bekçilerinin de katkısıyla kayıp 19 kişi bulunarak yakınlarına teslim edildi.
Bu uygulamalarda, kimliği belirsiz 36 kaçak yabancı uyruklu yakalanarak ilgili kurumlara bildirildi, kontrol edilen 99 iş yerine 20 bin lira idari para cezası uygulandı.
Çalışmalarda, 3 av tüfeği, 7 kesici ve delici alet, 4 kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl genelinde bekçiler ve polis ekiplerinin çalışmalarında 39 kişiye idari yönden 11 bin 663 lira para cezası uygulandı.
Bekçiler, görev yaptıkları tarihten itibaren trafik ekiplerine de yardımcı olarak katkı sağladı.
Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Kaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Kalın-Jeffrey görüşmesi sonrası ABD'den açıklama geldi Ünlü manken Özge Ulusoy, hakkında çıkan aşk iddialarını net bir dille yalanladı Pitbullun saldırdığı yaşlı kadın: Köpeğin bir suçu günahı yok Bakan Selçuk'tan toplu sözleşme açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 16:29:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bekçiler şehrin güven ve huzuruna katkı sağladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]