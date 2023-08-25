Bekçiler Sokaktaki Kavgayı Ayırdı, 15 Yaşındaki Çocuğun Üzerinden Pompalı Tüfek Çıktı - Son Dakika

Bekçiler Sokaktaki Kavgayı Ayırdı, 15 Yaşındaki Çocuğun Üzerinden Pompalı Tüfek Çıktı

Bekçiler Sokaktaki Kavgayı Ayırdı, 15 Yaşındaki Çocuğun Üzerinden Pompalı Tüfek Çıktı
Son Güncelleme: 25.08.2023 09:58

İstanbul Arnavutköy'de yaşları 15 ile 20 arasında değişen iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden bekçiler, kavgaya karışan 15 yaşındaki bir çocuğun üzerinde pompalı tüfek buldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL, Yaşları 15 ile 20 arasında değişen 2 grubun sokaktaki kavgasına o sırada devriye atan bekçiler müdahale etti.  Kavgayı ayıran bekçiler, kavgaya karışan 15 yaşındaki bir çocuğun üzerinde pompalı tüfek buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün gece Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde yaşları 20'nin altında iki grup çocuk arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı o sırada devriye atan bekçiler fark etti. Bekçiler kavgaya müdahale edip kavgayı ayırdıktan sonra kavgaya karışan tarafların kimlik kontrolünü ve üst aramasını yaptı. 15 yaşındaki bir çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı. Ekiplerin tüfeği alarak çocuğu gözaltına aldığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bekçiler Sokaktaki Kavgayı Ayırdı, 15 Yaşındaki Çocuğun Üzerinden Pompalı Tüfek Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bekçiler Sokaktaki Kavgayı Ayırdı, 15 Yaşındaki Çocuğun Üzerinden Pompalı Tüfek Çıktı - Son Dakika
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