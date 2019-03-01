Bekçiler Törenle Göreve Başladı
22 dakika önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 39 bekçi törenle göreve başladı.
Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde, 39 bekçi törenle göreve başladı.
Gölcük Merkez
Karakol Amirliğinde düzenlenen törene, Kaymakam Mustafa Altıntaş
, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş
, Başsavcı
Ökkeş Alparslan Karcı, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Burçak Kırca
katıldı.
Altıntaş, burada yaptığı konuşmada, bekçilere başarılar dileyerek, "Sizler geçmişte huzurun güvenliğin ve asayişin bulunduğunuz cadde ve sokaktaki timsalisiniz. Sizin bulunduğunuz yerde vatandaş huzur ve güven içinde dinleniyor ve yatıyor. Eskiden bekçi düdüğünü duyduğu zaman kendini huzurda hissederdi. Bundan sonra da kendini ayni şekilde huzurda hissedecek. Sizlerde başta kamu düzenini sağlamak vatandaşlara yardımcı olmak ve ilgili kanunların size verdiği görevi yerine getirmek için vatandaşın her zaman yanında olacaksınız, kanunları uygulayacaksınız."
Törenin ardından 39 bekçi, görev başı yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:53 Kaynak: AA
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