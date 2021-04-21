Bekçilerin durdurduğu şahıs suç makinesi çıktı - Son Dakika

Sürücü gözaltına alınırken, şahsa sokağa çıkma yasağına uymadığı için 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Şüphelinin hırsızlık olayından arandığı, motosikletin ise çekme belgesi olduğu ortaya çıktı. Motosiklet , çekiciyle otoparka çekildi.

Olay saat 23.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Yenişehir caddesinde üzerinde meydana geldi. Uygulama yapan Bekçiler, farları yanmayan motosikleti durdurdular. Plakası olmayan ve hurda halindeki motosikletin üzerindeki sürücü Ozan A.(24)'nın GBT sorgulaması yapıldı.

BURSA - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde Bekçiler tarafından yakalanan şahsın hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. Hurdaya ayrıldığı ortaya çıkan motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü

Erkeklere dev hizmet! Kusursuz kaslı vücut artık hayal değil, üstelik sporsuz, ameliyatsız

GS TV'ye konuk olan Luyindama, iddialı konuştu: Takıma güveniyorum ve biz şampiyon olacağız