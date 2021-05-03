Bekçilerden kaçan 1'i kadın 2 kişinin üzerinde esrar çıktı - Son Dakika

Bekçilerden kaçan 1'i kadın 2 kişinin üzerinde esrar çıktı

AKSARAY - Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen bekçilerden kaçan bir kadın 2 kişi kovalamaca sonucu yakalanırken, üzerlerinde yapılan aramada sigara paketine gizlenmiş toz esrar ele geçirildi.

Olay, Dere Mahallesi 653. Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri Dere Mahallesi 653. Sokakta durumundan şüphelendikleri biri kadın 2 kişiyi durdurmak istedi. Şahısların dur ikazına uymaması üzerine bekçiler ile şahıslar arasında kovalama yaşandı. Kovalamaca esnasında şahıslar ceplerinden çıkardıkları telefon ve banka kartını Uluırmak'a atarak kaçmak isterken 2 şüphelide kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı. Şahısların yapılan kimlik sorgusunda Resul A. ve Hacer K. oldukları tespit edildi. Şahısların üzerinde yapılan aramada sigara paketi içerisine gizlenmiş 13 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer TL, maske takmamaktan da 900'er TL olmak üzere toplam 8 bin 100 TL cezai işlem uygulandı. 2 şüpheli gözaltına alınarak

Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.