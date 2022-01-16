Bekçilerden kaçarken üzerindeki uyuşturucuyu böyle attı - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de devriye gezen bekçiler durumunda şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak isteyince kovalamaca başladı. Bekçilerden kaçan şüphelinin elindeki uyuşturucu maddeyi boş araziye attığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

13 Ocak günü saat 22.45 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Bekçilerin uyarılarına rağmen şüpheli kişi kaçmaya başladı. Bekçilerle şüpheli arasındaki kovalamaca sırasında şüpheli, yol üzerindeki boş bir araziye elindeki poşeti atarak kaçmaya devam etti.

Kovalamaca sonucu M.B. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalar sonucu M.B.'nin boş araziye attığı poşet içerisindeki 494 gram metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ve 1 adet cep telefonu bulunarak el konuldu. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçundan 14 Ocak'ta sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu satıcısının bekçilerle olan kovalamacası ve poşet içinde uyuşturucu maddeyi boş araziye attığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

