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Bekçilerden kaçmak isterken, belindeki tabancanın ateş almasıyla kendini bacağından vurdu - Son Dakika

Bekçilerden kaçmak isterken, belindeki tabancanın ateş almasıyla kendini bacağından vurdu

29.09.2021 07:34

Adana'da mahalle bekçilerinin şüphe üzerine üst araması ve kimlik kontrolü yapmak istediği 16 yaşındaki F.T. kaçmak istediği anda belindeki tabancanın ateş alması sonucu kendini bacağından vurdu.

Saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde mahalle bekçileri, iddiaya göre sokak arasında şüphelendikleri iki gencin üst araması ve kimlik kontrolünü yapmak istedi.

KAÇARKEN KENDİNİ VURDU

Bekçilerin kendilerine yaklaştığını gören iki genç kaçmaya başladı. Gençlerden F.T.'nin belindeki tabanca kaçtığı sırada ateş aldı. Bacağından yaralanan F.T., bekçilerin yardımıyla yaklaşık 50 metre uzaktaki özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ateş aldıktan sonra yere düşen F.T.'nin yaralanmasına neden olan tabanca ise incelenmek üzere emniyete götürüldü. F.T.'nin yanındaki arkadaşını gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bekçilerden kaçmak isterken, belindeki tabancanın ateş almasıyla kendini bacağından vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bekçilerden kaçmak isterken, belindeki tabancanın ateş almasıyla kendini bacağından vurdu - Son Dakika
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