Bekçilere 'adli görev' getiren kanun teklifi Meclis'te - Son Dakika
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Bekçilere 'adli görev' getiren kanun teklifi Meclis'te

11 dakika önce

ÇARŞI ve mahalle bekçilerine 'adli görevler' de verilmesini öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Bekçilere 'adli görev' getiren kanun teklifi Meclis'te, System.String[]

ÇARŞI ve mahalle bekçilerine 'adli görevler' de verilmesini öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin yasalaşması ile birlikte bekçiler görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları kontrol ederek, kimlik sorgulaması yapabilecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 18 maddelik 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif ile güvenlik hizmetleri kapsamında halka yakın, halkın problemlerini sahada çözecek yapıların etkinleştirilmesi öngörülüyor. Teklif ile çarşı ve mahalle bekçilerinin genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları düzenleniyor. Çarşı ve mahalle bekçilerinin istihdamı için İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılan yönetmelikle belirlenen özel şartlar aranacak. Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre yapılacak giriş sınavında başarılı olma şartının aranması öngörülüyor. Giriş sınavında başarılı olanlar, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile aday memur olarak atanacak. Adaylık süresinin 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olmaması ve adaylık süresi içerisinde verilen temel ve hazırlayıcı eğitimlerde başarılı olanların asaleten atamalarının yapılması öngörülüyor.

BEKÇİLERİN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Teklif ile çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri belirlendi. Bu çerçevede bekçiler; yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibarı ile yardıma muhtaç olanlara yardım edecek. Yardıma ihtiyaç duyduğu değerlendirilen, şiddet mağduru veya şiddete ya da istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın kolluk birimlerine teslim edecek. Bir semt, yer, yol veya sokak sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi verecek. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele haller sebebiyle yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirmekle sorumlu olacak. Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde  mahalle sakinlerini derhal uyaracak. Görev bölgeleri içinde, uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığı, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecekler.

KİMLİK KONTROLÜ YAPABİLECEKLER

Teklif ile bekçilerin görev ve yetkileri de genişletiliyor. Buna göre görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları kontrol edebilecek, kimlik sorabilecekler. Bekçilerin durdurdukları araç ve kişilere kimlik sorma gerekçelerinde makul bir sebep olacak. Kaçan faillerin kimliklerini tespit ederek, ilgili birimlere bildirecekler. Çarşı ve mahalle bekçilerinin adli görevleri de olacak. Suç işlenme anında veya hemen sonrasında suçlulara müdahalede bulunmak, oradaki kanıtları muhafaza altına almak, delillerin kaybolmamasını sağlamak ile ortadan kaldırılmasını engelleyebilecekler. Tespit ettikleri suçluları gözaltına alarak genel kolluk kuvvetine bildirecekler. Teklifle, daha önce polisle beraber çalışan çarşı ve mahalle bekçilerine jandarmayla da çalışma imkanı getiriliyor. Mevcut kanunda da olduğu gibi; yeni hazırlanan kanunla da bekçilerin ilgili kanun çerçevesinde silah bulundurma ve kullanma yetkileri devam edecek.

Besti KARALAR/ANKARA,


AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:47 Kaynak: DHA
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