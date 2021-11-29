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Bekçilere 'boyacıyım' dedi hırsız çıktı - Son Dakika

Bekçilere 'boyacıyım' dedi hırsız çıktı

29.11.2021 08:52
Bekçilere 'boyacıyım' dedi hırsız çıktı

Adana'da devriye gezen bekçilerin durdurduğu kişi boyacı olduğunu söylerken yapılan GBT sorgusunda hırsız olduğu belirlendi.

Adana'da devriye gezen bekçilerin durdurduğu kişi boyacı olduğunu söylerken yapılan GBT sorgusunda hırsız olduğu belirlendi. Yanındaki hırsızlık eşyalarını ise önce "çöpten buldum" diyerek kendisini kurtarmaya çalıştı, ardından çaldığını itiraf etti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Karafatma Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, devriye gezen bekçiler, elinde poşet ve metal merdivenle yürüyen Sedat İ. (46) durdurdu. Durdurulan Sedat İ., boyacı olduğunu söylerken yapılan GBT sorgusunda 15 adet hırsızlıktan suç kaydı olduğu belirlendi. Sedat İ'in elindeki çöp poşetini açan bekçiler çok sayıda çanta ve gıda malzemesi buldu.

Bekçiler şüpheli Sedat İ'yi malzemeleri nereden buldun diye soru yöneltti. Sedat İ. hepsini çöpten bulduğunu söyleyerek kendisini kurtarmak istedi. Bir süre sonra çelişkili ifade veren Sedat İ., gıda malzemesi, metal merdiven ve çantaları farklı iş yerlerinden çaldığını itiraf etti.

Şüpheli Sedat İ. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

(Süleyman Cenk İdaye/ İHA)

Bekçilere 'boyacıyım' dedi hırsız çıktı
Bekçilere 'boyacıyım' dedi hırsız çıktı
Bekçilere 'boyacıyım' dedi hırsız çıktı
Bekçilere 'boyacıyım' dedi hırsız çıktı
Bekçilere 'boyacıyım' dedi hırsız çıktı

Genel Bilgi Tarama, Seyhan, Metal, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bekçilere 'boyacıyım' dedi hırsız çıktı - Son Dakika


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