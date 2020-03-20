Bekçilere EYP'li saldırı düzenleyen PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika

Cizre ilçesinde, PKK'lı teröristlerce 12 Temmuz 2019'da çöp konteynerine tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu 3 güvenlik bekçisi yaralandığı olaya katıldığı tespit edilen PKK'lı kadın terörist Z.A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyona ilişkin Şırnak Valiliği 'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

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