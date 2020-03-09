Bekçilere saldıran gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bekçilere saldıran gözaltına alındı - Son Dakika

Bekçilere saldıran gözaltına alındı

6 saat önce

Samsun'da bekçilere saldıran bir kişi gözaltına alındı.

Bekçilere saldıran gözaltına alındı, System.String[]

Samsun'da bekçilere saldıran bir kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Unkapanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan bekçiler, şüphe üzerine G.G.ye (22) kimlik kontrolü yapmak istedi. Bekçileri fark edince kaçmaya başlayan G.G. kovalamaca sonucu yakalandı. Kendini yakalayan bekçileri tekme atarak saldırdığı iddia edilen G.G. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen G.G. çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:40 Kaynak: İHA
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