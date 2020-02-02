Bekçilere saldırdı zorlukla gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bekçilere saldırdı zorlukla gözaltına alındı - Son Dakika

Bekçilere saldırdı zorlukla gözaltına alındı

1 saat önce

Bursa'da görev yapan bekçilere saldıran şahıs polis ve bekçiler tarafından güçlükle gözaltına alındı.

Bekçilere saldırdı zorlukla gözaltına alındı, System.String[]

Bursa'da görev yapan bekçilere saldıran şahıs polis ve bekçiler tarafından güçlükle gözaltına alındı.


Alemdar mahallesinde bulunan şüpheli bir aracı inceleyen bekçilere saldıran şahıs biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldıranı gözaltına almak isteyen polis ekiplerine saldırgan şahıs uzun süre direndi. Polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
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