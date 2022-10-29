Mersin'de kadın kıyafetli gaspçı, bekçilere silah çekince ayağından vurularak yakalandı

MERSİN'de, bir kişinin parasını gasbetmek için kadın gibi giyinen A.M.A., yolda karşısına çıkan bekçilere silah doğrultunca, ayağından vurularak yakalandı.

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Siteler Polis Merkezi sorumluluk bölgesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, Dümer kavşağı civarında yaya olarak devriye gezerken, şüphe üzerine bir kişiyi durdurup rutin kontrol yapmak istedi. Bu sırada kadın kıyafeti giyen erkek şüpheli, çantasından silah çıkartıp bekçilere doğrulttu. Bekçiler de silahlarını çekip şüpheliyi ayağından vurarak yakaladı. İsminin A.M.A. olduğu belirlenen şüpheli, sağlık ekibi tarafından götürüldüğü hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. A.M.A.'nın, sorgusunda, A.C.'nin parasını gasbetmek için kadın gibi giyindiğini söylediği belirtildi.