Mersin'de kadın kıyafetli gaspçı, bekçilere silah çekince ayağından vurularak yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de kadın kıyafetli gaspçı, bekçilere silah çekince ayağından vurularak yakalandı

29.10.2022 13:28

MERSİN'de, bir kişinin parasını gasbetmek için kadın gibi giyinen A.M.A., karşısına çıkan bekçilere silah çekince ayağından vurularak yakalandı.

MERSİN'de, bir kişinin parasını gasbetmek için kadın gibi giyinen A.M.A., yolda karşısına çıkan bekçilere silah doğrultunca, ayağından vurularak yakalandı.

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Siteler Polis Merkezi sorumluluk bölgesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, Dümer kavşağı civarında yaya olarak devriye gezerken, şüphe üzerine bir kişiyi durdurup rutin kontrol yapmak istedi. Bu sırada kadın kıyafeti giyen erkek şüpheli, çantasından silah çıkartıp bekçilere doğrulttu. Bekçiler de silahlarını çekip şüpheliyi ayağından vurarak yakaladı. İsminin A.M.A. olduğu belirlenen şüpheli, sağlık ekibi tarafından götürüldüğü hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. A.M.A.'nın, sorgusunda, A.C.'nin parasını gasbetmek için kadın gibi giyindiğini söylediği belirtildi.


Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kadın kıyafetli gaspçı, bekçilere silah çekince ayağından vurularak yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de kadın kıyafetli gaspçı, bekçilere silah çekince ayağından vurularak yakalandı - Son Dakika
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