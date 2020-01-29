Bekçilere üst arama silah ve zor kullanma yetkisi veren yasa teklifi Komisyonda kabul edildi. - Son Dakika
Son Dakika Politika Bekçilere üst arama silah ve zor kullanma yetkisi veren yasa teklifi Komisyonda kabul edildi. - Son Dakika

Bekçilere üst arama silah ve zor kullanma yetkisi veren yasa teklifi Komisyonda kabul edildi.

7 saat önce

Bekçilere üst arama silah ve zor kullanma yetkisi veren yasa teklifi Komisyonda kabul edildi.

Bekçilere üst arama silah ve zor kullanma yetkisi veren yasa teklifi Komisyonda kabul edildi., System.String[]

Bekçilere üst arama silah ve zor kullanma yetkisi veren yasa teklifi Komisyonda kabul edildi. - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:51 Kaynak: İHA
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