Bekçilere üst arama silah ve zor kullanma yetkisi veren yasa teklifi Komisyonda kabul edildi. - Son Dakika

Bekçilere üst arama silah ve zor kullanma yetkisi veren yasa teklifi Komisyonda kabul edildi. - ANKARA

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Sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti

Ekrem İmamoğlu'ndan "Depremde kar tatiline gitti" eleştirilerine yanıt: Benim tarzım bu, toplum buna alışacak