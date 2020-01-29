Bekçilere üst arama silah ve zor kullanma yetkisi veren yasa teklifi Komisyonda kabul edildi. - Son Dakika

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Bekçilere üst arama silah ve zor kullanma yetkisi veren yasa teklifi Komisyonda kabul edildi.
7 saat önce
Bekçilere üst arama silah ve zor kullanma yetkisi veren yasa teklifi Komisyonda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:51 Kaynak: İHA
Bekçilere üst arama silah ve zor kullanma yetkisi veren yasa teklifi Komisyonda kabul edildi. - ANKARA
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