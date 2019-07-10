Son Dakika Haberleri: Bekçileri av tüfeğiyle yaralayan şüpheliler yakalandı
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Bekçileri av tüfeğiyle yaralayan şüpheliler yakalandı

47 dakika önce

Gaziantep'te, geçen Perşembe günü 3 çarşı ve mahalle bekçisini av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan 2 şüpheli yakalandı.

Bekçileri av tüfeğiyle yaralayan şüpheliler yakalandı, System.String[]
Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa
Gaziantep'te, geçen Perşembe günü 3 çarşı ve mahalle bekçisini av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden av tüfeğini kullandığı öne sürülen A.B., tutuklandı.

Şehitkamil İlçesi'ne bağlı Münifpaşa Mahallesi'nde geçen Perşembe günü 3 çarşı ve mahalle bekçisi av tüfeğinden çıkan saçmaların vücutlarına isabet etmesiyle yaralandı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, motosiklet ile gelerek bekçilere ateş açan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayı Y.U. ve A.B.'nin gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon yaptı. Operasyonla gözaltına alınan Y.U. ve A.B., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliye sevk edildi. Adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.B. tutuklanırken, Y.U. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:38 Kaynak: İHA
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