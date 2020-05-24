Bekçileri ezerek kaçmaya çalıştı, araçtan uyuşturucu ve para çıktı - Son Dakika

Bursa'da mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymayıp üstlerine araç süren 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Bekçilerden kaçan şüphelilerden birinin üzerinden 193 gram metamfetamin ve 13 bin lira para çıktı.

Edinilen bilgiye göre, mahalle bekçileri gece sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasına rağmen sokaktan geçen içerisinde Ş.D. ve kız arkadaşının bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan sürücü Ş.D. 16 CFF 96 plakalı otomobili bekçilerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, şüpheliler ile kısa süreli kovalamaca yaşandı. 2 şüpheli kaçtıkları esnada park halindeki 5 araca çarptı. Yeşilova Mahallesi Halı Sokakta yakalanan araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 193 gram metamfetamin, 13 bin lira para, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Ş.D. ve arkadaşı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, sokağa çıkma tedbirlerine uymadıkları için de 3 bin 150'şer lira ceza yediği öğrenildi.

(Gökay Başdan/İHA)