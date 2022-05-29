Bekçileri görünce kaçan hırsızlar kamerada

BURSA - Bursa'da gece saatlerinde hırsızlığa çıkan şahıslar bekçilere denk gelince hedeflerine ulaşamadan kaçmaları, güvenlik kamerasına takıldı.

Olay merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Cumalıkızık Değirmenönü Mahallesi'nde yaşandı. Edilen bilgiye göre, gece bekçileri sokakta nöbette oldukları sırada şüpheli şahısların hırsızlık yapmaya çalıştıklarını gördü. Olaya müdahale eden bekçileri gören hırsızlar koşarak kaçmaya çalıştı. Sokak aralarında bir süre devam eden kovalamacanın sonunda hırsızlar amaçlarına ulaşamadan yakalandılar. Yakalanan hırsızlar emniyete götürüldü. Kovalamacanın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.