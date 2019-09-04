Son Dakika Haberleri: Bekçileri görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi 2,5 kilo esrarla yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Bekçileri görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi 2,5 kilo esrarla yakalandı

1 saat önce

BURSA'da binmek istediği taksinin şoförüyle tartışırken, gelen mahalle bekçilerini görünce kaçmaya çalışan şüphelinin attığı poşetten 2,5 kilo toz esrar çıktı.

Bekçileri görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi 2,5 kilo esrarla yakalandı, System.String[]

BURSA'da binmek istediği taksinin şoförüyle tartışırken, gelen mahalle bekçilerini görünce kaçmaya çalışan şüphelinin attığı poşetten 2,5 kilo toz esrar çıktı. Üzerinde sahte kimlikle yakalanan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi Süleyman Güler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

?Olay, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Taksiyle İstanbul'a gitmek istediğini söyleyen kişi ile taksi şoförü arasında kapora nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bölgedeki mahalle bekçileri, olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada bekçileri gören müşteri, elindeki poşeti yola atarak kaçmaya başladı. Mahalle bekçileri, şüphelinin peşine düştü. Yakalanacağını anlayınca bekçilere saldıran şüpheli, etkisiz hale getirildi. Olay yerine polis ekipleri çağırıldı.

Şüphelinin atıp kaçtığı poşette yapılan incelemede kavanozlar içinde 2,5 kilo toz esrar bulundu. Şüphelinin olay yerinde yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu temiz çıktı. Emniyete götürülen şüphelinin Mustafa İ. adına düzenlenmiş sahte kimlik taşıdığı, gerçek adının Süleyman Güler olduğu tespit edildi.

Süleyman Güler'in uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği tespit edildi, 3 farklı suçtan da arandığı saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Güler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Ağustos'ta ihracat 13 milyar doları aştı
Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor AK Parti'den ihracı istenen Özdağ: Bakalım Yüce Divan'lık suçlarımız var mıymış! Bunun adı vahşet: Kediye işkence edip kanıyla çeşme mermerine yazı yazdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:27:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bekçileri görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi 2,5 kilo esrarla yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]