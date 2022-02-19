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BEKÇİLERİ ŞAŞIRTAN ANLAR; KEMERİN İÇİNDEN KILIÇ ÇIKTI - Son Dakika

BEKÇİLERİ ŞAŞIRTAN ANLAR; KEMERİN İÇİNDEN KILIÇ ÇIKTI

19.02.2022 10:41

BAŞAKŞEHİR'de, bekçilerin durdurduğu kişinin üzerinden kemer görünümlü kılıfın içinden 60 santimetrelik kılıç çıktı.

BAŞAKŞEHİR'de, bekçilerin durdurduğu kişinin üzerinden kemer görünümlü kılıfın içinden 60 santimetrelik kılıç çıktı. Esenler'de de bekçilerin durdurduğu kişinin elindeki içecek kutusu içindeki gizli bölmede uyuşturucu madde ele geçirdi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Gece Kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri dün akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi'nde, şüphelendikleri yabancı uyruklu bir kişiyi durdurdu. Üst araması yapan ekipler, kişinin üzerindeki kemeri çıkardı. Kemerin içinde 60 santimetre uzunluğunda kılıç çıktı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Esenler'de ise bekçiler, sokak üzerinde bir kişiyi durdurdu. Üst araması yapılan kişinin elindeki içecek kutusu, bekçilerin dikkatini çekti. Kutunun içinin boş olduğunu fark eden bekçiler, kutuyu kırarak, gizli bölmede bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. \t

BEKÇİLERİ ŞAŞIRTAN ANLAR; KEMERİN İÇİNDEN KILIÇ ÇIKTI
BEKÇİLERİ ŞAŞIRTAN ANLAR; KEMERİN İÇİNDEN KILIÇ ÇIKTI
BEKÇİLERİ ŞAŞIRTAN ANLAR; KEMERİN İÇİNDEN KILIÇ ÇIKTI

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BEKÇİLERİ ŞAŞIRTAN ANLAR; KEMERİN İÇİNDEN KILIÇ ÇIKTI BEKÇİLERİ ŞAŞIRTAN ANLAR; KEMERİN İÇİNDEN KILIÇ ÇIKTI Kahramanmaraş'ta 43 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi Kahramanmaraş'ta 43 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, Uyuşturucu, Esenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEKÇİLERİ ŞAŞIRTAN ANLAR; KEMERİN İÇİNDEN KILIÇ ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEKÇİLERİ ŞAŞIRTAN ANLAR; KEMERİN İÇİNDEN KILIÇ ÇIKTI - Son Dakika
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