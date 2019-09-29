Bekçilerin avukatı hukuksuz şekilde kelepçelediği iddiası

Trabzon Valiliği, "çarşı ve mahalle bekçilerinin bir avukatı hukuksuz şekilde kelepçelediği" yönünde bazı haber sitelerinde yer alan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, 23 Eylül günü saat 04.41 sıralarında haber merkezine "Hacıkasım kavşağında alkollü bir sürücü ve yanındaki kişilerin gürültü yapmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdikleri" yönünde ihbarlar gelmesi üzerine o bölgede devriye görevini ifa eden çarşı ve mahalle bekçilerinin olay mahalline geldiği, 3 kişinin yüksek sesle tartıştıklarını gördüğü belirtildi.

Görevlilerin söz konusu kişilere, haklarında çevreye rahatsızlık verdikleri yönünde ihbar olduğunu söyleyerek gürültünün sonlandırılmasını istediği aktarılan açıklamada, bu uyarı üzerine araçla uzaklaşan üç kişinin, bir müddet sonra araçlarıyla tekrar olay mahalline gelerek kendilerini durdurmak isteyen görevli memurların "dur" ihtarına uymadığı, bir görevlinin ayağının üzerinden geçtiği, trafikte ters yönde hareket ederek uzaklaştığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir müddet sonra aracı bırakıp yaya olarak tekrar olay yerine gelen kişiler görevlilerimize tehdit ve hakaret etmiş, bunun üzerine avukat olduğunu iddia etmesine rağmen herhangi bir belge ibraz edemeyen ve sarhoş olduğu gözlenen kişi, ekiplerimizin yoğun uğraşlarına rağmen bir türlü sakinleşmemesi üzerine görevlilerimizce kelepçe takılmak suretiyle ekip otosuna bindirilmiş, oto içerisinde de kelepçesi çözülmüştür. İlgili kişi alkol testini de kabul etmemiş, nöbetçi savcının talimatına rağmen hastanede kan testini reddetmiş, aynı gün saat 08.15 sıralarında müracaat savcısının talimatları doğrultusunda polis merkezimizde alınan ifade sonrası serbest bırakılmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır."