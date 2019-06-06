Son Dakika Haberleri: Bekçilerin dikkati faciayı önledi
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Bekçilerin dikkati faciayı önledi

1 saat önce

Bilecik'te devriye gezen bekçiler Kadastro Müdürlüğünden gelen yanık kokusunu fark ederek olası bir faciayı önledi.

Bekçilerin dikkati faciayı önledi, System.String[]
Bilecik'te devriye gezen bekçiler Kadastro Müdürlüğünden gelen yanık kokusunu fark ederek olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Zafer Sokak'ta bulunan Kadastro Müdürlüğünden yanık kokuları gelmeye başladı. Durumu fark eden devriye halindeki bekçiler, konuyu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, elektrik dağıtım ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Kadastro Müdürlüğündeki bilgisayarların yer aldığı odada güç kaynağında bulunan kabloların ısındığı ve yanmaya başladığı öğrenildi. Bekçilerin durumu zamanında fark etmesi ve kısa sürede yangının büyümeden söndürülmesi olası bir faciayı önledi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:40 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Bilecik, 3. Sayfa
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