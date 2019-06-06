Bekçilerin dikkati faciayı önledi
1 saat önce
Bilecik'te devriye gezen bekçiler Kadastro Müdürlüğünden gelen yanık kokusunu fark ederek olası bir faciayı önledi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:40 Kaynak: İHA
'te devriye gezen bekçiler Kadastro Müdürlüğünden gelen yanık kokusunu fark ederek olası bir faciayı önledi.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi
Zafer Sokak'ta bulunan Kadastro Müdürlüğünden yanık kokuları gelmeye başladı. Durumu fark eden devriye halindeki bekçiler, konuyu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, elektrik dağıtım ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Kadastro Müdürlüğündeki bilgisayarların yer aldığı odada güç kaynağında bulunan kabloların ısındığı ve yanmaya başladığı öğrenildi. Bekçilerin durumu zamanında fark etmesi ve kısa sürede yangının büyümeden söndürülmesi olası bir faciayı önledi. - BİLECİK
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