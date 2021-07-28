Bekçilerin dikkati hırsızı kıskıvrak yakalattı - Son Dakika

Esenyurt'ta bir dükkandaki şüpheli şahsı gören bekçiler, durumu dükkan sahibine haber verdi. Bir süre sonra iş yerine gelen dükkan sahibinin kapıyı açmasıyla içeri giren bekçiler, hırsızı saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Hırsızın yakalanma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye atan bekçiler, bir iş yerinin içerisinde şüpheli birini gördü. Durumu dükkan sahibine haber veren bekçiler, bir süre sonra iş yeri sahibinin kapıyı açmasıyla içeri girdi. İş yerinin içerisinde saklanan şüpheli şahıs, yapılan aramada bekçiler tarafından yakalandı. Hırsız olduğu anlaşılan şahıs, bekçiler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL