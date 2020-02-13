Bekçilerin dikkati kablo hırsızlarını yakalattı - Son Dakika
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Bekçilerin dikkati kablo hırsızlarını yakalattı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bekçilerin dikkati sayesinde 83 bin lira değerinde kablo çalan 3 şüpheli yakalandı.

Bekçilerin dikkati kablo hırsızlarını yakalattı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bekçilerin dikkati sayesinde 83 bin lira değerinde kablo çalan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Gaziler Dağı su deposu civarında devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanan şüpheli şahısların üst aramasında, toprak lekeli eldiven bulundu.

Bunun üzerine 3 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheliler S.G, İ.Ö. ve B.S, 5 Şubat ve 12 Şubat'ta Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bölgede yürüttüğü aydınlatma çalışmalarında kullandıkları kabloları çaldıklarını itiraf etti.

Her 2 olayda yaklaşık 83 bin 500 lira değerinde kablo çaldıkları tespit edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Gaziler Dağı, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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