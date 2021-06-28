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Bekçilerin dikkati olası bir faciayı önledi - Son Dakika

Bekçilerin dikkati olası bir faciayı önledi

28.06.2021 03:48

Bekçilerin dikkati olası bir faciayı önledi -Sivas'ta bir internet kafede çıkan yangın devriye gezen bekçilerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü Sivas'ta bir internet kafede çıkan yangın devriye gezen bekçilerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Bekçilerin dikkati olası bir faciayı önledi

- Sivas'ta bir internet kafede çıkan yangın devriye gezen bekçilerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü

SİVAS - Sivas'ta bir internet kafede çıkan yangın devriye gezen bekçilerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın saat 02.00 sıralarında Eskikale Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir internet kafede meydan geldi. Cadde üzerinde devriye gezen bekçiler internet kafenin içerisinden duman çıktığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanların çıktığı sırada meydana gelen patlama sesi de kısa süreliğine paniğe neden oldu. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ise yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluşurken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Bekçilerin dikkati olası bir faciayı önledi
Bekçilerin dikkati olası bir faciayı önledi
Bekçilerin dikkati olası bir faciayı önledi
Bekçilerin dikkati olası bir faciayı önledi
Bekçilerin dikkati olası bir faciayı önledi

Atatürk Caddesi, Yangın, Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bekçilerin dikkati olası bir faciayı önledi - Son Dakika


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