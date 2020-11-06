Bekçilerin dikkati otomobil hırsızlığını engelledi - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde bir otomobili düz kontak yöntemiyle çalma girişimde bulunan bir kişi, devriye atan gece bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. İfadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

Kula'da gece saat 03.00 sıralarında devriye faaliyetini gerçekleştiren bekçiler, 4 Eylül Mahallesi Hoca Seyfettin Caddesi üzerindeki bir otomobilin içerisinde hareketlilik tespit etti. Otomobilin yanına yaklaşan bekçiler, tornavida ile kapısının açıldığı tespit edilen 45 K 5906 plakalı otomobil içerisinde H.B.'yi (39) isimli şüpheliyi düz kontak yöntemiyle otomobili çalıştırmak isterken yakaladı. Bekçilerin anonsu ile olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.B. isimli şüpheli, savcılıkta tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

H.B. isimli vatandaşın 20'ye yakın hırsızlık suçundan dosyası bulunduğu öğrenildi. - MANİSA