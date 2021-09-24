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Bekçilerin 'düdük' mesaisi - Son Dakika

Bekçilerin 'düdük' mesaisi

24.09.2021 11:23
Bekçilerin 'düdük' mesaisi, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri, gece saat 24.00 itibariyle her yarım saatte bir düdük çalıyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri, gece saat 24.00 itibariyle her yarım saatte bir düdük çalıyor.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'un talimatıyla vatandaşların daha huzurlu ve güvende hissetmeleri amacıyla bekçilerine her yarım saatte bir düdük çalma emri verildi. Çarşı ve mahallerde ikili gruplar halinde devriye atan bekçiler gece saat 24.00'den itibaren her yarım saatte bir düdük çalıyor. İlçedeki suç oranını aşağılara çekmek amacıyla hayata geçirilen uygulama ile "biz buradayız" mesajı verilerek, vatandaşın huzur ve güven içerisinde geceyi geçirmesi de hedefleniyor. Çalan düdüklere önce şaşıran sonrada eski günleri hatırlayan mahalle sakinleri ise yapılan uygulamayla daha da güvende hissettiklerini kaydetti. Mahalle sakinlerinden Süleyman Yetim başlayan uygulamadan memnuniyetini dile getirerek, "Kendimizin, mahallemizin güvende olduğunu hissediyoruz. Gece bir markete bile çıkacakken bekçi ağabeyleri düşünerek çıkıyoruz" dedi.

"Düdüğü duyunca güvende hissediyorum"

Gece bekçilerin sayesinde güvenle dışarı çıkabildiklerini ifade eden Mehmet Said Kutlu, "Uygulamayla birlikte motosikletini ve aracını güvenle dışarda bıraka biliyorum. Düdük sesini duyduğumda ise bekçilerin orada olduğunu bildiğimde de daha güvende hissediyorum" şeklinde konuştu.

"Yurtdışında bu uygulama yok"

Yurtdışında yaşayan Muhammed Kutlu, yaşadığı ülkede böyle bir uygulama olmadığı için hırsızlık olaylarının çok fazla olduğunu kaydetti. Kutlu, "Bekçilerimizin sayesinde, kardeşlerimiz, bacılarımız sokağa çok rahat çıkıyor" dedi.

Bekçilerin gecenin sessizliğini bozan düdük mesaisinin hafta içi olduğu gibi hafta sonu da devam edeceği ve sabaha kadar süreceği belirtildi. - GAZİANTEP

Bekçilerin 'düdük' mesaisi
Bekçilerin 'düdük' mesaisi

Alparslan Türkeş, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bekçilerin 'düdük' mesaisi - Son Dakika


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