Bekçilerin fark ettiği motosiklet çalıntı çıktı - Son Dakika
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Bekçilerin fark ettiği motosiklet çalıntı çıktı

05.04.2022 09:17

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çaldıkları motosikleti götüren iki şüpheli bekçileri görünce motosikleti bırakıp kaçtı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çaldıkları motosikleti götüren iki şüpheli bekçileri görünce motosikleti bırakıp kaçtı. Çalıntı olduğu ortaya çıkan motosiklet sahibine teslim edildi.

Olay, gece yarısı Çobançeşme Mahallesi Güldalı Sokak üzeri Cumhuriyet Parkı yan tarafındaki sürücü eğitim alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi'nde görevli bekçiler, yaya devriyesine çıktığı sırada bir motosikleti götürmeye çalışan iki şüpheli olduğunu fark etti. Bekçileri gören iki şahıs motosikleti bırakıp kaçtı. Bekçilerin yaptığı kontrollerde, şüpheli şahısların bıraktığı motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

KARDEŞİNİN BAŞINA BELA GELMESİN DİYE SAKLAMIŞ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen motosiklet sahibi S.K., 1 ay önce motosikletini kardeşinin kaza geçirmesin, başına bir şey gelmesin diye sakladığını ve sakladığı yerde de daha sonra bulamadıklarını ifade etti. S.K. motosikleti en kısa zamanda satacağını söyledi.

(Hüseyin Tayyar/ İHA)

Bekçilerin fark ettiği motosiklet çalıntı çıktı
Bekçilerin fark ettiği motosiklet çalıntı çıktı
Bekçilerin fark ettiği motosiklet çalıntı çıktı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bekçilerin fark ettiği motosiklet çalıntı çıktı - Son Dakika


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