Bekçilerin hareketlerinden şüphelendikleri garsonun aranması olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Bekçilerin hareketlerinden şüphelendikleri garsonun aranması olduğu ortaya çıktı

21.07.2022 12:53
Bekçilerin hareketlerinden şüphelendikleri garsonun aranması olduğu ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bekçiler, yemek yedikleri restoranda hareketlerinden şüphelendikleri garsona GBT sorgusu yaptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bekçiler, yemek yedikleri restoranda hareketlerinden şüphelendikleri garsona GBT sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada garsonun aranması olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restorana yemek yemeye gelen 2 bekçi, garsonun hareketlerinden şüphelendi. Yemek yedikten sonra restoran çalışanı B.Y.'ye (34) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapan bekçiler, şahsın kamu malına zarar verme suçundan aranması olduğunu belirledi. B.Y. gözaltına alındı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bekçilerin hareketlerinden şüphelendikleri garsonun aranması olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bekçilerin hareketlerinden şüphelendikleri garsonun aranması olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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