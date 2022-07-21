Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde bekçiler, yemek yedikleri restoranda hareketlerinden şüphelendikleri garsona GBT sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada garsonun aranması olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bekçilerin hareketlerinden şüphelendikleri garsonun aranması olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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