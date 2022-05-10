Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi - Son Dakika
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Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi

10.05.2022 15:58

İstanbul Esenler'de bekçilerle kimlik sordukları mahalle sakinleri arasında arbede çıktı. Olaya karışan iki kişiye, "Kamu görevlisine kimlik veya adresle ilgili bilgi vermekten kaçınma" kapsamında bin 600'er lira para cezası kesildi.

Önceki gün Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda devriye gezen bekçiler, şüpheli bulup durdurdukları kişilerin kimliklerini kontrol etmek istedi. Durdurulan kişilerden ikisi, bekçilere kimliklerini göstermeye yanaşmadı. Bunun üzerine bekçiler ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Uzayan tartışma daha sonra arbedeye dönüştü.

İKİ KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Arbedenin sonlandırılmasının ardından iki kişiye, "Kamu görevlisine kimlik veya adresle ilgili bilgi vermekten kaçınma" kapsamında bin 600'er lira para cezası kesildi. Yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

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Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi - Son Dakika


Son Dakika
15:58 Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi
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SON DAKİKA: Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi - Son Dakika
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