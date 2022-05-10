Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi - Son Dakika

Önceki gün Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda devriye gezen bekçiler, şüpheli bulup durdurdukları kişilerin kimliklerini kontrol etmek istedi. Durdurulan kişilerden ikisi, bekçilere kimliklerini göstermeye yanaşmadı. Bunun üzerine bekçiler ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Uzayan tartışma daha sonra arbedeye dönüştü.

İKİ KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Arbedenin sonlandırılmasının ardından iki kişiye, "Kamu görevlisine kimlik veya adresle ilgili bilgi vermekten kaçınma" kapsamında bin 600'er lira para cezası kesildi. Yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşte o anlara ilişkin kareler;