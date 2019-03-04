Son Dakika Haberleri: Bekçilerin Şüphelendiği 2 Kişinin Üzerinden Uyuşturucu Çıktı

Bekçilerin Şüphelendiği 2 Kişinin Üzerinden Uyuşturucu Çıktı

1 saat önce

BURSA'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan bekçilerin hareketlerinden şüphelendiği 2 kişinin üzerinden 250 gram metamfetamin, hassas terazi ve yaklaşık 60 bin lira ele geçirildi.

Bekçilerin Şüphelendiği 2 Kişinin Üzerinden Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
BURSA'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan bekçilerin hareketlerinden şüphelendiği 2 kişinin üzerinden 250 gram metamfetamin, hassas terazi ve yaklaşık 60 bin lira ele geçirildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde dün gece devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, S.B. (19) ve Ü.K.'nin (17) hareketlerinden şüphelendi. 2 genci durduran bekçiler yaptıkları üst aramasında yaklaşık 250 gram uyuşturucu madde metamfetamin, hassas terazi ve yaklaşık 60 bin lira para ele geçirdi. Şüphelileri kontrol altına alan bekçiler durumu narkotik ekiplerine bildirdi. İki genç olay yerine gelen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine uyuşturucunun kendilerine ait olmadığını belirtti.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:24 Kaynak: DHA

Bursa, Emniyet Müdürlüğü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çöp Kutusundaki Uyuşturucu Alışverişine Bekçilerden Suçüstü Seçimlere Sayılı Günler Kala 9 Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Yayınlandı

Kayıp Olarak Aradığı Oğlunu, Otomobilinde Ölü Buldu Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 12:14:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bekçilerin Şüphelendiği 2 Kişinin Üzerinden Uyuşturucu Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]