Bekçilerin şüphelendiği şahısların üzerinden esrar ve kurusıkı tabanca çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece bekçilerinin şüphelendiği şahısların üzerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ve esrar ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi ekipleri, gece saatlerinde devriye atarken, gördükleri 2 şahsı şüphe üzerine durdurdu. Ekipler tarafından yapılan aramalarda şahısların birinin üzerinden kurusıkı tabanca diğer şahsın üzerinden 5 gram esrar ele geçirildi. Ekipler tarafından şahıslar gerekli işlemleri yapılmak üzere Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. - KOCAELİ