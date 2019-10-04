Son Dakika Haberleri: Bekçilerin şüphelendiği şahısların üzerinden esrar ve kurusıkı tabanca çıktı
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Bekçilerin şüphelendiği şahısların üzerinden esrar ve kurusıkı tabanca çıktı

52 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece bekçilerinin şüphelendiği şahısların üzerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ve esrar ele geçirildi.

Bekçilerin şüphelendiği şahısların üzerinden esrar ve kurusıkı tabanca çıktı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece bekçilerinin şüphelendiği şahısların üzerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ve esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi ekipleri, gece saatlerinde devriye atarken, gördükleri 2 şahsı şüphe üzerine durdurdu. Ekipler tarafından yapılan aramalarda şahısların birinin üzerinden kurusıkı tabanca diğer şahsın üzerinden 5 gram esrar ele geçirildi. Ekipler tarafından şahıslar gerekli işlemleri yapılmak üzere Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:14 Kaynak: İHA
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