Son Dakika Haberleri: Bekçilerin Üzerine Doğru Otomobili Sürüp Kaçan Sürücü Yakalandı

Bekçilerin Üzerine Doğru Otomobili Sürüp Kaçan Sürücü Yakalandı

1 saat önce

Adana'da bekçileri 'dur' ihtarına uymayıp, otomobilini bekçilerin üzerine süren sürücü ve yanında bulunan 2 kişi kovalamacanın ardından yakalandı.

Bekçilerin Üzerine Doğru Otomobili Sürüp Kaçan Sürücü Yakalandı, System.String[]
Adana'da bekçileri 'dur' ihtarına uymayıp, otomobilini bekçilerin üzerine süren sürücü ve yanında bulunan 2 kişi kovalamacanın ardından yakalandı.

Olay, Yüreğir İlçesi Atakent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bekçiler şüphelendiği 01 EMC 88 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan otomobil sürücü, aracını bekçilerin üzerine sürüp kaçmaya başladı. Polis ve bekçileri kısa kovalamacası sonucu otomobil sürücü ve araç içerisinde bulunan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:48 Kaynak: İHA

Atakent Mahallesi, Yüreğir, Adana, 3. Sayfa
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