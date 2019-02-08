Bekçilerin Üzerine Otomobil Süren Şüpheliler Kovalamaca Sonucu Yakalandı
1 saat önce
Adana'da kendisini durdurmak isteyen mahalle bekçilerinin üzerine otomobilini sürüp kaçan sürücü ve yanındaki 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Adana
'da kendisini durdurmak isteyen mahalle bekçilerinin üzerine otomobilini sürüp kaçan sürücü ve yanındaki 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir
ilçesi Dadaloğlu
Mahallesi'nde devriye gezen mahalle bekçileri, şüphelendikleri 01 EMC 88 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayıp, bekçilerin üzerine otomobili süren sürücü kaçtı. Bekçilerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, otomobilin kaçış güzergahlarında önlem aldı. Dadaloğlu Bulvarı'nda önlem polislerin durdurmak istediği otomobil, yine kaçınca bu kez kovalamaca başladı. Birkaç kilometre süren kovalamaca sonunda otomobili durduran polisler, ismi öğrenilemeyen sürücüyü ve yanındaki iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ve otomobil, detaylı arama yapılmak üzere Cumhuriyet Polis
Merkezi'ne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:04 Kaynak: DHA
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