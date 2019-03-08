Bekçilerin Yakaladığı Şüpheli Tutuklandı
1 saat önce
SAMSUN'da bekçilerin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmak isteyen ve yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandığı otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SAMSUN'da bekçilerin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmak isteyen ve yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandığı otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler, saat 02.00 sıralarında bir otomobili durdurup arama yapmak istedi. ancak otomobil sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda otomobil durdurularak, sürücü Ali Can A. gözaltına alındı. Otomobilde 200 gram bonzai ve 10 ağrı kesici hap ele geçirildi. Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:35 Kaynak: DHA
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