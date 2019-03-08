Bekçilerin Yakaladığı Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı
2 saat önce
Samsun'un Canik ilçesinde devriye görevi yürüten mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, yakalandı.
Samsun'un Canik ilçesinde devriye görevi yürüten mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, yakalandı.
Canik Emniyet Müdürlüğü Yavuz Selim Mahallesi'nde devriye görevi yürüten bekçiler, şüphe üzerine "dur" ihtarına uymayan otomobili takibe aldı.
Kovalama sonucu durdurulan araçta arama yapan ekipler, 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Araç sürücüsü A.C.A, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:31 Kaynak: AA
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