Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı
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ANKARA (AA) Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavının sonuçlarının açıklandığı bildirildi.
ANKARA (AA) Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavının sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:04 Kaynak: AA
EGM'den yapılan açıklamada, 2019'un 1. ve 2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı, adayların www.meb.gov.tr üzerinden sonuçları görüntüleyebilecekleri belirtildi.
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