Son Dakika Haberleri: Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı
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Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı

31 dakika önce

ANKARA (AA) Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavının sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı, System.String[]
ANKARA (AA) Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavının sonuçlarının açıklandığı bildirildi.
EGM'den yapılan açıklamada, 2019'un 1. ve 2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı, adayların www.meb.gov.tr üzerinden sonuçları görüntüleyebilecekleri belirtildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:04 Kaynak: AA
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