Son Dakika Haberleri: Bekçilik sınavına katılmak için yola çıkan iki arkadaşı kaza ayırdı
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Bekçilik sınavına katılmak için yola çıkan iki arkadaşı kaza ayırdı

23 dakika önce

KASTAMONU'da, yarınki bekçilik sınavına giden iki kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada Muhammet Aktaş (20) hayatını kaybetti, Abdullah Kurt (20) ise yaralandı.

Bekçilik sınavına katılmak için yola çıkan iki arkadaşı kaza ayırdı, System.String[]

KASTAMONU'da, yarınki bekçilik sınavına giden iki kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada Muhammet Aktaş (20) hayatını kaybetti, Abdullah Kurt (20) ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kastamonu- İstanbul yolu Kanlıgöl mevkisinde meydana geldi. Sakarya'dan Kastamonu'ya yarın yapılacak olan bekçilik mülakatına gitmek için yola çıkan Abdullah Kurt yönetimindeki 54 D 8688 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Savrulan ve sol tarafı göçen otomobildeki sürücü ile yanındaki Muhammet Aktaş yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kurt'un tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.

Abdullah Kurt, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:06 Kaynak: DHA
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