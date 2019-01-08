Son Dakika Haberleri: Bekçilik Yaptığı Şantiyeyi Soydu

Bekçilik Yaptığı Şantiyeyi Soydu

1 saat önce

KARAMAN'da bekçilik yaptığı şantiyedeki 60 bakır kablo ve ranzayı çalan Salih I. ile kardeşi Hüseyin I. ve arkadaşı Bilal U. gözaltına alındı.

Bekçilik Yaptığı Şantiyeyi Soydu, System.String[]
KARAMAN'da bekçilik yaptığı şantiyedeki 60 bakır kablo ve ranzayı çalan Salih I. ile kardeşi Hüseyin I. ve arkadaşı Bilal U. gözaltına alındı. 

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Kılbasan köyü çıkışında şüphe üzerinde minibüsü durdurmak istedi. Minibüs sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu minibüs durduruldu. Araç içerisindeki Hüseyin I. ile Bilal U. yakalandı. Minibüste yapılan aramada 2 katlı ranza ile piyasa değeri bin 200 lira olan 60 kilo bakır kablo ele geçirildi. Bunun üzerine iki kişi gözaltına alındı. Hüseyin I., yapılan sorgulamasında, minibüste bulunan kablo ve ranzayı Çağla köyünde çevre yolu inşaatı şantiyesinden çaldıklarını ve orada bekçi olarak çalışan ağabeyi Salih I.'nın da kendilerine yardımcı olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine Salih I. da gözaltına alındı. 

3 kişi yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

- Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:29 Kaynak: DHA

Kılbasan, Karaman, 3. Sayfa
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