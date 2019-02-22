Son Dakika Haberleri: Bekçinin Cesedi Demirlere Boynundan ve Ayaklarından Bağlı Bulundu

Bekçinin Cesedi Demirlere Boynundan ve Ayaklarından Bağlı Bulundu

11 dakika önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kapalı pazar yerinde boynundan ve ayaklarından iple demir korkuluklara bağlı şekilde bir erkek cesedi bulundu.

Bekçinin Cesedi Demirlere Boynundan ve Ayaklarından Bağlı Bulundu, System.String[]
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kapalı pazar yerinde boynundan ve ayaklarından iple demir korkuluklara bağlı şekilde bir erkek cesedi bulundu. 66 yaşındaki Saffet Göken'e ait olduğu belirlenen cesedin yanında tarım ilacı da bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Göveçlik Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerindeki demir korkuluklara bağlı bir erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, pazar yerindeki demir korkuluklara boynundan ve ayaklarından iple bağlı şekilde erkek cesedi buldu. Yapılan araştırmada, cesedin işçi emeklisi olan ve bir işyerinde bekçilik yaptığı öğrenilen Saffet Göken'e olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, Göken'in cesedinin yanında tarım ilacı bulundu. Göken'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Boynundan ve ayaklarından iple bağlı şekilde bulunan cesedin yanından tarım ilacının bulunması nedeniyle, polis ekipleri Göken'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:47 Kaynak: DHA

Denizli, 3. Sayfa
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