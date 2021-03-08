Son dakika haber! Tamir bekleyen araçlar kepenkler kesilerek yanmaktan kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haber! Tamir bekleyen araçlar kepenkler kesilerek yanmaktan kurtarıldı

08.03.2021 03:57

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tamir bekleyen araçlar kepenkler kesilerek yanmaktan kurtarıldı -Bekçinin dikkati tamirhaneyi kül olmaktan kurtardı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangın, başka bir iş yerinin bekçisinin haber vermesi sonucu itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Tamir bekleyen araçlar kepenkler kesilerek yanmaktan kurtarıldı

-Bekçinin dikkati tamirhaneyi kül olmaktan kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangın, başka bir iş yerinin bekçisinin haber vermesi sonucu itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangında iş yerindeki araçlar itfaiye ekiplerince dışarı çıkarılarak yanmaktan kurtarıldı.

Yangın gece 02.30 sıralarında İzmit Sanayi Mahallesi Martı Sokak üzerinde bulunan oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oto tamirhanesinden dumanlar yükseldiğini gören başka bir iş yerinin bekçisi, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin kepenklerini keserek alevlere müdahale etti.

Yangın sırasında iş yerinde bulunan araçlar ise itfaiye ekiplerinin kepenkleri kesmesi sonrasında içeriden çıkarılarak yanmaktan kurtarıldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerine ait trafodan çıktığı belirlenen yangında depo ve mutfak kısmında maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

Son dakika haber! Tamir bekleyen araçlar kepenkler kesilerek yanmaktan kurtarıldı
Son dakika haber! Tamir bekleyen araçlar kepenkler kesilerek yanmaktan kurtarıldı
Son dakika haber! Tamir bekleyen araçlar kepenkler kesilerek yanmaktan kurtarıldı
Son dakika haber! Tamir bekleyen araçlar kepenkler kesilerek yanmaktan kurtarıldı
Son dakika haber! Tamir bekleyen araçlar kepenkler kesilerek yanmaktan kurtarıldı
Son dakika haber! Tamir bekleyen araçlar kepenkler kesilerek yanmaktan kurtarıldı
Son dakika haber! Tamir bekleyen araçlar kepenkler kesilerek yanmaktan kurtarıldı
Son dakika haber! Tamir bekleyen araçlar kepenkler kesilerek yanmaktan kurtarıldı
Son dakika haber! Tamir bekleyen araçlar kepenkler kesilerek yanmaktan kurtarıldı
Son dakika haber! Tamir bekleyen araçlar kepenkler kesilerek yanmaktan kurtarıldı
Son dakika haber! Tamir bekleyen araçlar kepenkler kesilerek yanmaktan kurtarıldı
Son dakika haber! Tamir bekleyen araçlar kepenkler kesilerek yanmaktan kurtarıldı
Son dakika haber! Tamir bekleyen araçlar kepenkler kesilerek yanmaktan kurtarıldı

112 Acil, İtfaiye, Kocaeli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Tamir bekleyen araçlar kepenkler kesilerek yanmaktan kurtarıldı - Son Dakika


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