Bekçinin fotokapanı vaşak görüntüledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bekçinin fotokapanı vaşak görüntüledi - Son Dakika

Bekçinin fotokapanı vaşak görüntüledi

6 saat önce

Bekçinin fotokapanı vaşak görüntülediMUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, 1550 metre rakımlı Göktepe Dağı'na yerleştirdiği fotokapan, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı görüntüledi.

Bekçinin fotokapanı vaşak görüntüledi

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, 1550 metre rakımlı Göktepe Dağı'na yerleştirdiği fotokapan, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı görüntüledi.

Kavaklıdere Emniyet Amirliği'ne bağlı görev yapan bekçi Mustafa Taner (27), çocukluğundan bu yana belgesellerde izlediği yaban hayatına ilgi duydu. Kavaklıdere'de, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu, 1550 metre yüksekliğindeki Göktepe Dağı'ndaki yaban hayatı merak eden Taner, 2 fotokapan satın aldı. Fotokapanları ormanlık alana yerleştiren Taner, daha sonra kasaptan aldığı kemikleri ve etleri farklı alanlara bıraktı. Her sabah motosikletiyle karda yolculuk yaparak bölgeye giden Taner, izlediği görüntülerde, Türkiye'de 1'inci derecede koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşağı görünce heyecanlandı. Kurt, tilki, çakalın da yer aldığı görüntülerde vaşağın fotokapanı koklaması dikkat çekti.

Mustafa Taner, kurtlardan sonra vaşak görüntülediğini belirterek, "Bu hayvanların neslinin üremesi ve korunması bizim elimizde. Doğaya sahip çıkalım. Bölgedeki araştırmalarım devam edecek. Daha farklı hayvanlar görüntüleyeceğime inanıyorum" dedi.

Bekçinin fotokapanı vaşak görüntüledi

Kavaklıdere, Göktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:24 Kaynak: DHA
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