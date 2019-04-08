Son Dakika Haberleri: Bekçinin Güvercin Aşkı

Bekçinin Güvercin Aşkı

28 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir bekçinin güvercin sevgisi görenlerin ilgisini çekiyor.

Bekçinin Güvercin Aşkı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir bekçinin güvercin sevgisi görenlerin ilgisini çekiyor.

Gazibey Mahallesi Parkaltı mevkiinde yıllardır tuvalet bekçiliği yapan Abdullah Sert, hayvan sevgisiyle de vatandaşların dikkatini çekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde güvercinleri buğdayla besleyen Abdullah Sert, kuşları ve tüm hayvanları sevdiğini söylüyor.

Güvercinler, eline ve başına yem koyan Sert'in üzerine konarak besleniyor. Yoldan geçen vatandaşlar da Abdullah Sert'i ve güvercinleri ilgiyle izliyor.

Abdullah Sert, "Hayvanları, kuşları çok seviyorum. Boş kaldıkça onlara vakit ayırmaktan mutluluk duyuyorum. Onlarla güzel vakit geçiriyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA

Sabah, Malkara, Tekirdağ, Güncel
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