Bekçinin izin gününü öğrenen hırsızlar esnafı bezdirdi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kapalı Çarşı'da üzerleri branda ile kapalı tezgahlarda yaşanan hırsızlık olayları esnafı bezdirdi. Esnafın tuttuğu bekçinin izin günlerine denk gelen hırsızlık olaylarının sonuncusu güvenlik kamerasına yansıdı.

Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan Kapalı Çarşı'da son günlerde sık sık hırsızlık olayı yaşanıyor. Giriş-çıkışında kapı bulunmayan çarşıda, iş yerlerinin önünde üzerleri branda ile kapatılmak suretiyle açıkta bırakılan tezgahlar hırsızların uğrak noktası oldu. Kapalı Çarşı'nın bir bölümünde geceleri ücretini esnafın karşıladığı bekçi görev yapıyor. Ücret ödemeyen esnafların bulunduğu bölümde ise bekçi bulunmuyor.

Son 2 haftada meydana gelen hırsızlık olaylarının ise bekçinin izinli olduğu günlere denk geldiği bildirildi. Dün gece de bir iş yerinin önündeki tezgahtan 3 adet kol saati ve gözlük çalan hırsızlar, birçok iş yerinden de çanta, şal ve giyecek çaldı. Hırsızlık olayının ardından Cumhuriyet Polis Karakoluna bağlı polis memurlarının yanı sıra Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Kapalı Çarşı esnaflarından Mehmet Ali Ataş, her gün küçük çaplı hırsızlıkların yaşandığını belirterek, "Bu gece iş yerimizin önünde bulunan ve üzeri branda ile kapalı tezgahımızdan kol saati ve gözlük çalındı. Karşıdaki çantacı arkadaşımızdan çanta, birçok arkadaşımızdan da giyecek çalındı. Çalan kişiler güvenlik kamerasına açıkça yansımış. Hırsızlar yüzlerini bile gizleme gereği duymamış. Biz Kapalı Çarşı esnafı olarak bekçi tutup hırsızlığı önlemeye çalışıyoruz ama hırsızlarla başa çıkamıyoruz" dedi.

Öte yandan bazı esnafların yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili şikayette bulunmadıkları öğrenildi. - ANTALYA