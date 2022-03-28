Bekçinin tüfeğe tekmeli müdahalesi kamerada - Son Dakika
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Bekçinin tüfeğe tekmeli müdahalesi kamerada

28.03.2022 20:27
Bekçinin tüfeğe tekmeli müdahalesi kamerada

KAHRAMANMARAŞ'ta, elinde av tüfeğiyle çevreyi rahatsız eden bir şüphelinin silahına, gece bekçisi tekmeyle müdahale etti.

KAHRAMANMARAŞ'ta, elinde av tüfeğiyle çevreyi rahatsız eden bir şüphelinin silahına, gece bekçisi tekmeyle müdahale etti. Bekçi, tekmeyle tüfeğe vurup uzaklaştırırken, arkadaşları da şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre elinde av tüfeği olan şüpheli sokakta bağırmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa bekçiler sevk edildi. Bekçiler, ismi öğrenilemeyen şüpheliyi, silahını bırakması için ikna etmeye çalıştı, ancak olumsuz yanıt aldı.Bir arkadaşıyla kavga ettiği öğrenilen şüphelinin arkasından yaklaşan bekçilerden biri tüfeğe tekme atarak yere düşürdü. Ardından da diğer bekçiler şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bekçinin tüfeğe tekmeyle müdahalesi ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Bekçinin tüfeğe tekmeli müdahalesi kamerada
Bekçinin tüfeğe tekmeli müdahalesi kamerada
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Bekçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bekçinin tüfeğe tekmeli müdahalesi kamerada - Son Dakika


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