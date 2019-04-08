Bekçiye Bıçak Çeken Şahıs Tutuklandı
22 dakika önce
Aksaray'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçiye bıçak çekerek saldırmak isteyen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aksaray
'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçiye bıçak çekerek saldırmak isteyen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Pamucak Mahallesi'nde bulunan park içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, devriye atan gece bekçileri, park içerisinde şüpheli hareketler sergileyen B.T. (22) isimli şahsı sorgulamak istedi. Kimlik sorduğu şüphelinin kimlik vermemesi üzerine bekçilere hakaret ettiği iddia edilen şüpheli B.T., belinde taşıdığı bıçağı çıkararak saldırmak istedi. Bekçilerin biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdiği şüpheli B.T., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarılan B.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:56 Kaynak: İHA
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