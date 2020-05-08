Bekçiye sopayla saldıran zanlı vurularak yakalandı... Olay anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Bekçiye sopayla saldıran zanlı vurularak yakalandı... Olay anı kameralara yansıdı

İSTANBUL - Arnavutköy'de fırın önünde kimlik sorgusu yapmak isteyen mahalle bekçisine odunla saldırdığı ileri sürülen bir şüphelinin, bacağından vurularak yakalandı. Olay anı kameralara da yansıdı.

Olay, iftar saatine yakın Arnavutköy'e bağlı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Korona virüs önleme çalışmaları kapsamında iftar vakti olması nedeniyle fırın önlerindeki kalabalıkların sosyal mesafe kurallarını kontrol eden Çarşı ve Mahalle bekçileri, fırın önünde bulunan 34 AT 8561 plakalı bir otomobilde 'şüpheli' olarak gördükleri iki kişiye kimlik sordu. İddiaya göre şüpheliler, bekçilere karşı gelerek olumsuz yanıt verdi. Araçtan inen şüphelilerden Yüksel D.'nin (34), "Sen benim kimliğimi alamazsın" diyerek yerden aldığı sopa ile görevli bekçinin kafasına vurduğu iddia edildi. Eliyle kafasını odundan koruyan bekçinin ise yaralandığı, sendelediği sırada tabancası ile şüpheli şahsı bacağından vurarak yaraladığı kaydedildi. Yaralanan saldırganın arkadaşı olan ve o sırada araç içerisinde bulunduğu ifade edilen Orhan D. adlı şüphelinin ise aynı araçla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdiği öğrenildi. Bekçinin bacağından vurarak etkisiz hale getirdiği yaralı Yüksel D., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Kavga sırasında olay yerinden kaçan Yüksel D.'nin arkadaşı Orhan D. ise olaydan kısa süre sonra geldiği Arnavutköy Devlet Hastanesi önünde gözaltına alındı.

Orhan D.'nin yapılan GBT sorgusunda uyuşturucu kullanma, kasten yaralama, ateşli silah ve bıçak taşıma, uyuşturucu imalatı ve dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 5 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Bekçiye odunla saldırdığı sırada karşı tarafın açtığı ateşle yaralanan Yüksel D.'nin ise "Adam öldürmek", "kasten yaralama" ve "nitelikli yağma suçları" olmak üzere 4 suç dosyası bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.