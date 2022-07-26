Bekçiye yumrukla saldıran saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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Bekçiye yumrukla saldıran saldırgan tutuklandı

26.07.2022 19:47

Bekçiye yumrukla saldıran saldırgan tutuklandı Kuşadası Davutlar'da dün gece meydana gelen kavgayı ayırmak için biber gazı kullanan bekçiye saldıran şahıslar adliyeye sevk edildi.

Bekçiye yumrukla saldıran saldırgan tutuklandı

AYDIN - Kuşadası Davutlar'da dün gece meydana gelen kavgayı ayırmak için biber gazı kullanan bekçiye saldıran şahıslar adliyeye sevk edildi. Olayda saldırıyı gerçekleştiren şahıs tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'nde çıkan kavgada silahlı saldırgan 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden firar etmişti. Kavgaya tutuşan iki aile orada görevli polis ve bekçiler tarafından ayrılmak istendi. Bu sırada biber gazını çıkartıp sıkmak isteyen bir bekçiye kargaşa sırasında bir vatandaş yumrukla saldırmıştı. Gözaltına alınan 3 kişi bugün adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından bekçiye yumrukla saldıran ve silahla 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Davutlar Mahallesi Eren Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. ve M.S., arasında sebebi henüz belli olmayan bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmadan dolayı rahatsız olan R.Ş., ikiliyi ikaz ederek daha sessiz olmaları konusunda uyarıda bulundu. Tartışma yaşayan ikili bu defa kendilerine ikazda bulunan R.Ş. ile tartışmaya başladı. Daha sonra iddiaya göre tüfeğini alan R.Ş., rasgele ateş etti. Çıkan saçmalardan yaralanan A.S., ve F.S., yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan F.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırgan R.Ş., ateş ettiği tüfek ile birlikte gözaltına alındı.

Kavganın büyümesi üzerine biber gazına davranan Çarşı ve Mahalle Bekçisi, kargaşa sırasında İ.P., tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile o anlar saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrası harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri İ.P. ve babası H.P.'yi gözaltına aldı. Savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk 3 kişiden R.Ş. ve İ.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba H.P., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Davutlar, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bekçiye yumrukla saldıran saldırgan tutuklandı - Son Dakika

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