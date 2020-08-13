Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, malzemeleri işte böyle çaldılar - Son Dakika

Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, malzemeleri işte böyle çaldılar
İstanbul Arnavutköy'de geri dönüşüm fabrikası inşaatında bulunan inşaat malzemelerini çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.
İstanbul Arnavutköy'de geri dönüşüm fabrikası inşaatında bulunan inşaat malzemelerini çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.
Hadımköy Mahallesinde özel bir müteahhitlik firmasına ait geri dönüşüm fabrikası şantiye alanına sabah erken saatlerde gelen hırsızlar güvenlik görevlisini darp ettikten sonra şantiyede bulunan malzemeleri çalarak ortadan kayboldu.
1 yıl içerisinde soyulan 5. kez hırsızların hedefi olan inşaat firmasının sahibi Veysi Eren, "Biz Hadımköy'de küçük çaplı fabrikalar ve geri dönüşüm tesisleri yapan bir inşaat şirketiyiz. Bu görmüş olduğunuz alanda geri dönüşüm tesisi yapılmak üzere buraya kuruldu. Buranın inşaatına başlarken sıfır malzemeler aldık ve buraya indirdik malzemelerimizi buraya indirdikten bir gün sonra kamyonet ile buraya gelen 5 tane hırsız önce gelip güvenlik görevlime bıçak dayıyorlar ve rehin alıyorlar daha sonra inşaatta bulunan malzemeleri kamyonete yükleyerek buradan kaçıyorlar. Bekçim beni telefonu gasp edildiği için yanda bulunan fabrikanın güvenlik görevlisi vesilesiyle aradı. Buraya geldiğimde güvenlik görevlimin aşırı derecede darp edildiğini gördüm ve çok üzüldüm. Bu hırsızlar plakasız araçla buraya gelip bunu yapmaya nasıl cesaret ediyorlar bilemiyorum ve bu benim 5. kez başıma gelen bir olay 1 sene içerisinde şuanda şirketimizin ortalama 1,5 milyon TL zararı var ne yapacağımızı bilemiyoruz" şeklinde konuştu.
(Batuhan Toprak/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 09:17
Kaynak: İHA
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