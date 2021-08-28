BEKÇİYİ BIÇAKLA YARALADI, BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde alkol alıp çevreyi rahatsız eden grubu uyaran bekçi R.Y., bacağından bıçaklandı. R.Y.?yi yaralayan E.M., gelen polis ekiplerinin uyarılara rağmen bıçağı bırakmayınca bacağından vurularak yakalandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı sıralarında Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Pınar Bulvarı'nda meydana geldi. Polisi arayan çevre sakinleri, bulvar üzerinde alkol alıp gürültü yapan bir grup olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen bekçi ekipleri, bir düğünden çıkıp alkol alan kişileri, "Burada alkol almayın, çevrede rahatsız olanlar var. Bölgeden ayrılın" diye uyardı. Uyarıyı dikkate almayan grup ile bekçiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, E.M., üzerinde taşıdığı bıçak ile bekçi R.Y.'yi bacağından yaraladı. Bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Bekçiyi yaralayan E.M., uyarılara karşın elindeki bıçağı bırakmayınca bacağından tabanca ile vurularak yakalandı.

Bekçi R.Y. ile şüpheli E.M., Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, tedavisinin ardından E.M. ile olay sırasında yanında bulunan T.H., A.A., R.Z., İ.Ç., S.Ş., S.Ş. ve T.Ş.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.